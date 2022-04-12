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Александр Мостовой высказался о возможном переходе Бакаева и Баринова в «Зенит»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Бакаева и Баринова в «Зенит»
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что игрок московского «Спартака» Зелимхан Бакаев, а также полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов могут перейти в санкт-петербургский «Зенит».

«С учётом того, что иностранцы уезжают, скорее, и в «Зените» это произойдёт. Такие приобретения сейчас выглядят логичными. Сейчас для русских футболистов опять наступает лафа. Конечно, уход Бакаева — потеря для «Спартака».

Хорошие иностранцы уезжают, уровень понижается. Наши русские футболисты сейчас будут цениться ещё выше. Тот, кто играет более-менее хорошо, будет выделяться. Сравнивать-то с чем?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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Источник: «Зенит» интересуется Бакаевым, Жемалетдиновым и Бариновым
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