Сергей Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ седьмой раз подряд
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Главный тренер клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров признан лучшим наставником месяца в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба клуба.
Украинский тренер получил приз по итогам марта. Эта награда стала для него седьмой подряд.
«Аль-Айн» в 20 матчах набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ сезона-2021/2022. В следующем туре чемпионата «Аль-Айн» сыграет с клубом «Шабаб Аль-Ахли».
Напомним, Ребров возглавил «Аль-Айн» в 2021 году. Ранее украинский специалист работал в киевском «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароше» и сборной Украины. Во время игровой карьеры Ребров выступал за «Шахтёр», киевское «Динамо», «Тоттенхэм Хотспур», «Фенербахче», «Вест Хэм Юнайтед» и казанский «Рубин».
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