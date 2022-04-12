ВФЛА отказалась подавать иск в CAS на отстранение российских легкоатлетов

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что в настоящее время нет никакого смысла подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу отстранения российских спортсменов, так как это может навредить восстановлению организации.

«В этом сезоне наши спортсмены пока не могут выступать под нейтральным статусом. В конце февраля мы получили соответствующее письмо, что у наших легкоатлетов отзывают нейтральный статус. Мы узнавали, есть ли смысл сейчас начинать судебные дела по этому поводу. Но поняли, что смысла нет, это только закроет последнее окно, в которое мы стучались последние шесть с половиной лет. Всё пойдёт только насмарку.

В нынешней нашей ситуации нет абсолютно никакого смысла подавать в CAS. Нам дали понять, что это только навредит сейчас. Мы понимаем, что диалог лучше, чем все эти судебные тяжбы. По крайней мере, у нас в лёгкой атлетике так. Я понимаю наших спортсменов, но такова нынешняя ситуация», — цитирует Привалову «Матч ТВ».

Напомним, ВФЛА с 2015 года лишена полноценного членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Всё это время российские легкоатлеты могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

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