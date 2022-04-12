Михаил Кержаков поделился мнением о Сергее Семаке

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о главном тренере санкт-петербургского клуба Сергее Семаке.
«Семак не похож на тех тренеров, с кем я до этого работал. Во-первых, он моложе остальных. Он интеллигентный, ищет подход к каждому. Естественно, без повышения голоса невозможно, разные ситуации бывают. Но это всё сводится к минимуму, и Сергей Богданович старается найти подход ко всем игрокам, вызывает на беседы. Он старается не критиковать кого-то конкретно публично, а высказывать какие-то вещи в личной беседе», — сказал Кержаков в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».
Напомним, Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года. Под руководством специалиста клуб трижды становился чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), выигрывал Кубок (сезон-2019/2020) и Суперкубок (2020, 2021) страны.
- 12 апреля 2022
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