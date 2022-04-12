М.Кержаков: может, сначала решим вопрос с инфраструктурой, а потом подумаем о реформе РПЛ?

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил идею расширения Российской Премьер-Лиги.
«Здесь всё взаимосвязано — и расширение лиги, и формат «осень-весна». Мы же для чего меняли формат? Чтобы трансферное окно было такое, как у европейских чемпионатов. А как ситуация будет развиваться дальше, неизвестно. Вопрос – куда мы будем двигаться.
Думаю, для любого футболиста лучше чаще играть, чем тренироваться. Как именно это менять — всё будет зависеть от экономической ситуации в стране. Кто сейчас может ответить на этот вопрос? От этого и будем отталкиваться.
У «Торпедо», которое претендует на выход в РПЛ, сейчас нет своего стадиона? Вот видите, мы говорим о расширении или нерасширении, а здесь, оказывается, с инфраструктурой ещё не всё понятно. Может быть, изначально вот эти проблемы решать нужно и готовить инфраструктуру?» — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала «Такой Футбол».
- 12 апреля 2022
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