Кан: Левандовски обязательно будет в «Баварии» в следующем сезоне. Мы не сумасшедшие
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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем нападающего немецкого клуба Роберта Левандовского.
«Левандовски обязательно будет с нами в следующем сезоне. Мы не сумасшедшие, чтобы обсуждать переход футболиста, который забивает за «Баварию» 30-40 голов в каждом сезоне», — приводит слова Кана журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Prime Video.
Ранее сообщалось, что в услугах Левандовского заинтересована «Барселона». Каталонский клуб оценивает возможный переход 33-летнего польского футболиста в € 30 млн.
Левандовски перешёл в немецкую команду в 2014 году. В нынешнем сезоне польский форвард принял участие в 28 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал одну результативную передачу.
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