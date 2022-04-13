Томас Мюллер: горько уступить в таком противостоянии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

«Горько уступать после такого выступления. С болельщиками за нашими спинами мы давили, давили с самого начала. Мы должны были создать больше моментов, чтобы забить», — цитирует Мюллера пресс-служба УЕФА.

12 апреля проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1. Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).

Таким образом, «Вильярреал» прошёл в следующую стадию Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары 1/4 финала «Ливерпуль» — «Бенфика».