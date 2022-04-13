Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов.

В полуфинал Лиги чемпионов по итогам 12 апреля вышли «Вильярреал» и «Реал».

Напомним, «Вильярреал» на стадии четвертьфинала обыграл «Баварию». В первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Ответная игра завершилась со счётом 1:1. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1).

«Реал», в свою очередь, выбил из Лиги чемпионов «Челси». В первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал турнира.

13 апреля «Атлетико» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» встретится с «Бенфикой».