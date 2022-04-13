Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Стали известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов.
В полуфинал Лиги чемпионов по итогам 12 апреля вышли «Вильярреал» и «Реал».
Напомним, «Вильярреал» на стадии четвертьфинала обыграл «Баварию». В первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. Ответная игра завершилась со счётом 1:1. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1).
«Реал», в свою очередь, выбил из Лиги чемпионов «Челси». В первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал турнира.
13 апреля «Атлетико» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, а «Ливерпуль» встретится с «Бенфикой».
- 13 апреля 2022
-
02:33
-
02:17
-
02:15
-
01:58
-
01:46
-
01:43
-
01:27
-
01:27
-
01:17
-
01:09
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:47
-
00:33
-
00:31
-
00:29
-
00:20
-
00:17
-
00:10
-
00:05
-
00:03
- 12 апреля 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:49
-
23:48
-
23:43
-
23:41
-
23:38
-
23:33
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:12
-
23:08