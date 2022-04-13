«Бавария» продлила серию неудач в еврокубках после поражений на выезде

Сегодня, 12 апреля, проходил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» — «Вильярреал». Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Таким образом, «Бавария» выбыла в 11-й раз из последних 14 еврокубковых противостояний, когда уступала в первом матче на выезде. Последний раз — в полуфинале ЛЧ-2015/16 с «Атлетико» по правилу о голах на выезде (0:1 в гостях, 2:1 дома).
Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте. На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче.
Напомним, в первом матче «Вильярреал» сенсационно переиграл «Баварию» со счётом 1:0. На стадии 1/8 финала «Вильярреал» по сумме двух матчей обыграл «Ювентус» (4:1), а «Бавария» оказалась сильнее «Зальцбурга» (8:2).
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