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Капу: «Баварии» не хватило смирения. Всё, что звучало в СМИ, мотивировало «Вильярреал»

Капу: «Баварии» не хватило смирения. Всё, что звучало в СМИ, мотивировало «Вильярреал»
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Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

«Я в эйфории, мы на седьмом небе от счастья. Всё, что игроки и тренеры «Баварии» говорили о нас в СМИ, мотивировало нас. Думаю, им не хватило смирения. Мы проявили стойкость. Знали, что будет очень тяжело, но придерживались плана. «Вильярреал» — сплочённая команда, мы играем от всего сердца, наслаждаемся каждым моментом. Выход в полуфинал Лиги чемпионов — это сон наяву, нужно ловить момент. Но важно помнить, что мы ещё ничего не выиграли. Это только выход в полуфинал», — приводит слова Капу beIN Sports.

Напомним, по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» одолел «Баварию» (1:0, 1:1) и вышел в полуфинал турнира.

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