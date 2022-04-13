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Тухель: крайне разочарован, что арбитр не стал смотреть повтор эпизода с голом Алонсо

Тухель: крайне разочарован, что арбитр не стал смотреть повтор эпизода с голом Алонсо
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о работе арбитра Шимона Марциняка в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (3:2). Напомним, несмотря на победу в этой встрече, «Челси» не смог пробиться в полуфинал турнира.

«Возможно, у меня возникнут проблемы, если я заговорю. Когда играешь с «Реалом», можешь ожидать, что не у каждого арбитра хватит смелости в полной мере выполнять свою работу. Я сказал рефери, что крайне разочарован тем, что он не стал самостоятельно смотреть видеоповтор эпизода с отменённым голом Алонсо. Он должен был брать на себя ответственность и не позволять принимать решения человеку, сидящему в помещении и изолированному от поля.

Думаю, мы заслужили больше компенсированного времени в конце встречи. Возможно, я прошу слишком много в матче с таким соперником. Всё было в наших руках, но нам не повезло. Мы провели фантастический матч и заслужили пройти дальше. Но этого не случилось. Иногда нужна удача, и она не была на нашей стороне», — приводит слова Тухеля The Guardian.

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