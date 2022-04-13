«Так играть незаконно». Рио Фердинанд – о пасе Луки Модрича в матче с «Челси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о голевой передаче хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3).

«Этот пас Луки Модрича — это то, что заставило меня потерять голос. Так играть незаконно. Я стал кричать Лука, Мука или как там его зовут. Это феноменально», — приводит слова Фердинанда Marca со ссылкой на эфир BT Sport.

Игрок мадридцев провёл на поле весь матч и сумел отметиться голевой передачей на Родриго на 80-й минуте матча. Этот гол позволил мадридскому «Реалу» перевести матч в дополнительное время. На 96-й минуте Карим Бензема забил решающий гол. По сумме двух встреч команда из Мадрида сумела пройти в полуфинал соревнований.