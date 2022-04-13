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Фанаты «Вильярреала» ярко отпраздновали выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Видео

Фанаты «Вильярреала» ярко отпраздновали выход клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Видео
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась ничьей со счётом 1:1. В первой игре победу одержал «Вильярреал». Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Бавария» покинула турнир.

Фанаты «Вильярреала» ярко отпраздновали выход команды в полуфинал еврокубка. После матча болельщики скандировали кричалки, пели песни и прыгали, размахивая атрибутикой «Вильярреала».

Напомним, «Вильярреал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА второй раз в истории. На этой стадии турнира испанская команда сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Ливерпуль», ответная встреча которых состоится сегодня, 13 апреля. Первый матч завершился победой мерсисайдцев со счётом 3:1.

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