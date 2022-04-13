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Массимо Каррера прокомментировал результаты первых четвертьфиналов Лиги чемпионов

Массимо Каррера прокомментировал результаты первых четвертьфиналов Лиги чемпионов
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об исходах противостояний 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Челси» и «Бавария» — «Вильярреал».

«Я смотрел игру «Баварии» и «Вильярреала». Видел главные моменты матча «Реала». Это были игры совершенно на другом уровне, это другие скорости! Но даже в таких матчах когда у тебя есть множество моментов, а ты их не реализуешь, в конце тебя ждёт поражение» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Реал» и «Вильярреал» вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, а «Бавария» и действующий победитель турнира «Челси» покинули еврокубок. В 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико», а соперником «Вильярреала» станет команда, которая одержит победу в противостоянии «Бенфика» — «Ливерпуль».

Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ:

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