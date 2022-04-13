Бензема и Левандовски — единственные игроки сезона, сумевшие набрать 50 очков по «гол+пас»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема и форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стали единственными игроками в сезоне, которые смогли набрать более 50 очков по системе «гол+пас». Об этом сообщает Squawka.
Карим Бензема в сезоне-2021/2022 забил 38 голов и отдал 13 голевых передач. Роберт Левандовски отметился 47 голами и сумел сделать 4 голевых паса.
На третьем месте в сезоне-2021/2022 по этому показателю расположился нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он набрал 49 баллов по системе «гол+пас». Мбаппе забил 31 гол и сделал 18 голевых передач.
Отметим, что Бензема забил в ворота «Челси» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и помог «Реалу» выйти в полуфинал. Левандовски сумел забить в игре с «Вильярреалом», но по сумме двух матчей «Бавария» уступила испанскому клубу.
- 13 апреля 2022
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