Иванов: «Урал» бы и зимой никуда не ездил на сборы, будь в Сочи условия как в Турции

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сборах команды.
«Мы бы и зимой никуда на сборы не ездили, если бы у нас были в Сочи условия как в Турции. А у нас нет условий, мы не можем зимой здесь тренироваться. Мы бы никуда не выезжали, оставляли бы деньги здесь. Появилось бы несколько полей в Сочи, мы бы приезжали и первой, и второй командой. Если бы сделали полей шесть в Краснодаре — было бы нормально. В Турции всё на наши деньги построили, потому что команды каждый год туда ездят», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Екатеринбургский «Урал» набрал 21 очко и располагается на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 13 апреля 2022
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