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Жозе Моуринью высказался о конфликте тренеров «Ромы» и «Будё-Глимт»

Жозе Моуринью высказался о конфликте тренеров «Ромы» и «Будё-Глимт»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о конфликте наставника «Будё-Глимт» Хьетиля Кнутсена и тренера вратарей римлян Нуну Сантуша после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).

«Я не думаю об этом, произошедшим занимается УЕФА. Я здесь не решаю, решает УЕФА», — цитирует Моуринью Football Italia.

Напомним, УЕФА временно отстранил тренеров из-за конфликта. Отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу. Не уточняется, смогут ли тренеры находиться на скамейке запасных.

Ранее капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций. В норвежском клубе в свою очередь заявили о том, что тренер «Ромы» напал первым.

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