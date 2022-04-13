Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло объяснил, почему у команд Эмери хорошо получается играть в кубках

Капелло объяснил, почему у команд Эмери хорошо получается играть в кубках
Комментарии

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Когда Эмери играет в кубках, он великолепный тренер. Он создан для них. В чемпионате Испании у него возникают трудности. Но в кубках он совершенно прекрасно читает игру каждого соперника.

Я очень хорошо помню, как Эмери был в «Спартаке». Но спрашивать о том, почему у него не получилось, нужно у него. Могу только судить о том, что у него выходит делать здесь и сейчас», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В ответном матче нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счёт в игре на 52-й минуте. Дани Парехо ошибся на своей половине поля, потеряв мяч. «Бавария» провела быструю атаку, в концовке которой Томас Мюллер выполнил передачу на Левандовского, а тот у линии штрафной пробил низом в правый угол мимо голкипера.

На 88-й минуте Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче. «Бавария» потеряла мяч в чужой штрафной и получила в ответ быструю контратаку. Хуан Фойт на левом фланге выполнил передачу на Жерара Морено, тот от края штрафной здорово прострелил на Чуквезе, и Самуэль от правого края вратарской ударил под перекладину.

Новость по теме
Альбиоль: Левандовски требовал от меня демонстрации моей лучшей формы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022