«Фулхэм», выступающий в Чемпионшипе, подпишет хавбека «Шахтёра» за € 7,5 млн

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Манор Соломон продолжит карьеру в «Фулхэме», выступающем в данный момент в Чемпионшипе, сообщает в соцсетях журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонский клуб заплатит за израильтянина € 7,5 млн. «Шахтёр» получит 15% от следующей продажи Соломона. Контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2027 года. Манор присоединится к «Фулхэму» 1 июля.
Соломон выступает за «Шахтёр» с января 2019 года, куда перешёл из «Маккаби» из Петах-Тиквы за € 6 млн. Контракт полузащитника с донецким клубом был рассчитан до декабря 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины Соломон сыграл в 16 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
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