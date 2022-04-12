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Вингер «Шахтёра» Мудрик отправился в расположение «Брентфорда»

Вингер «Шахтёра» Мудрик отправился в расположение «Брентфорда»
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Левый атакующий полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик пополнил состав английского «Брентфорда». Клубы договорились о переходе футболиста и согласовывают последние детали трансфера, сообщает Calciomercato.

Если переход состоится, то Мудрик не сможет играть за английский клуб до конца сезона, так как АПЛ запретила регистрировать игроков из Украины вне трансферного окна.

Напомним, в зимнее траснферное окно уже сообщалось об интересе к Мудрику со стороны «пчёл», которые предлагали за игрока € 15 млн., однако «горняки», отказались продавать своего футболиста.

Михаил Мудрик в сезоне-2021/2022 сыграл за «Шахтёр» 19 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в € 4млн.

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