«Арсенал» хочет летом купить полузащитника «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может сменить команду. В услугах 23-летнего игрока заинтересован «Арсенал», сообщает Football Insider.



По информации источника, «канониры» хотят летом подписать бразильского футболиста. Лондонский клуб уже долгое время следит за игроком. Отмечается, что Дугласа Луиса хотят подписать ещё несколько клубов английской Премьер-лиги.



Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года, куда перешёл из «Манчестер Сити» за € 16,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги бразильский полузащитник сыграл в 27 матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Новость по теме Габриэл Мартинелли может продлить контракт с «Арсеналом»