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«Ливерпуль» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
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«Ливерпуль» — «Бенфика»: Фирмино вывел хозяев вперёд

«Ливерпуль» — «Бенфика»: Фирмино вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 13 апреля, проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика». Встреча идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

Роберто Фирмино вывел хозяев вперёд спустя 10 минут после старта второго тайма. Наби Кейта навесил с фланга на Луиса Диаса, на которого вышел Одиссеас Влаходимос, не дав ему пробить — но вынос у защиты не получился, мяч достался Диогу Жоте. Тот навесил к правому углу вратарской, где никем не прикрытый Фирмино отправил мяч в сетку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».

Напомним, в первом матче «Ливерпуль» победил «Бенфику» на «Эштадиу да Луш» со счётом 3:1. На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Интер» (2:1), а «Бенфика» оказалась сильнее «Аякса» (3:2).

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