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«МЮ» хочет приобрести Ришарлисона. «Эвертон» запросит за футболиста € 80 млн

«МЮ» хочет приобрести Ришарлисона. «Эвертон» запросит за футболиста € 80 млн
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«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно готов усилить состав нападающим «Эвертона» Ришарлисоном де Андраде. Об этом сообщает Sun в «Твиттере».

По сведениям источника, ливерпульский клуб запросит за трансфер своего футболиста € 80 млн.

В нынешнем сезоне 24-летний Ришарлисон забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах за «Эвертон». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе «Эвертона» 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи. Ранее СМИ приписывали интерес к нему со стороны «Барселоны» и «Реала», а также французского «ПСЖ».

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