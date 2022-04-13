«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» со счётом 3:3 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Сегодня, 13 апреля, проходил ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика», команды сыграли вничью — 3:3.
Хозяева открыли счёт в игре — на 21-й минуте отличился защитник Ибраима Конате. Константинос Цимикас навесом с углового нашёл Конате у линии вратарской, а тот в прыжке головой отправил мяч под правую штангу. Также Конате забил гол в первом матче. Затем гости сравняли счёт в игре — на 32-й минуте отличился Гонсалу Рамуш. Николас Отаменди из центра поля сделал пас налево. Диогу Гонсалвеш сместился с фланга к штрафной и в борьбе с Джеймсом Милнером прострелил с небольшим рикошетом от его ноги — мяч достался Рамушу, который почти от 11-метровой отметки мощно пробил под штангу.
Роберто Фирмино вывел хозяев вперёд спустя 10 минут после старта второго тайма. Наби Кейта навесил с фланга на Луиса Диаса, на которого вышел Одиссеас Влаходимос, не дав ему пробить — но вынос у защиты не получился, мяч достался Диогу Жоте. Тот навесил к правому углу вратарской, где никем не прикрытый Фирмино отправил мяч в сетку. Фирмино оформил дубль за 10 минут. Цимикас навесил со штрафного к линии вратарской, где Фирмино выиграл позиционную борьбу и в касание отправил мяч в сетку.
После этого Роман Яремчук сократил отставание в счёте. Алехандро Гримальдо от центра вырезал передачу на ход Яремчуку, который ворвался слева в штрафную, обыграл вышедшего навстречу Алисона и отправил мяч в пустые ворота. В конце матча Дарвин Нуньес сравнял счёт в игре — 3:3.
В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1. Подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».
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