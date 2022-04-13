Роберто Фирмино вышел на четвёртое место среди бомбардиров «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино оформил дубль в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Бенфикой» (заканчивается второй тайм, счёт – 3:3).



Как сообщает Opta Sport, бразилец забил 20 голов за красных в ЛЧ. Фирмино вышел на четвёртое место среди лучших бомбардиров «Ливерпуля» в данном турнире. Больше Роберто забили только экс-полузащитник красных Стивен Джеррард (21), нападающий Садио Мане (22) и форвард Мохамед Салах (33).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».



Напомним, в первом матче «Ливерпуль» победил «Бенфику» на «Эштадиу да Луш» со счётом 3:1. На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Интер» (2:1), а «Бенфика» оказалась сильнее «Аякса» (3:2).