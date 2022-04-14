Хендерсон — о 3:3 с «Бенфикой»: мы разочарованы пропущенными мячами

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/4 финала англичане обыграли «Бенфику» со счётом 3:1, во второй игре команды победителя не выявили — 3:3.

«Соперники показали себя с хорошей стороны. «Бенфика» — очень хорошая команда, это была трудная ничья. В полуфинале мы должны быть готовы выложиться на полную. Надеюсь, сможем пройти в финал. Изначально мы хотели добиться большего, так как хорошо начали. Мы могли бы забить больше голов в первом тайме. Мы выступили хорошо, но разочарованы пропущенными мячами. Мы знали, что это будет нелегко. Мы хотели выложиться полностью, но мы прошли дальше, а это самое главное», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».