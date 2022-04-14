Гвардиола — первый тренер, который девять раз вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы вышел в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, обыграв по сумме двух четвертьфинальных матчей мадридский «Атлетико» (1:0, 0:0).
Как сообщает Gracenote Live, Гвардиола в рекордный девятый раз вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов в качестве тренера. Испанский специалист доходил до 1/2 финала турнира с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити».
Действующий наставник «Реала» Карло Анчелотти восемь раз выводил команду в полуфинал ЛЧ («Ювентус», «Реал» и «Милан»). Столько же доходил до этой стадии тренер «Ромы» Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал»).
В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом», который по сумме двух матчей оказался сильнее «Челси» (3:1, 2:3).
Первая игра в рамках полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 27 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Ответная игра будет 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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