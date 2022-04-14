Юрген Клопп: если я когда-то буду не рад полуфиналу Лиги чемпионов, ударьте меня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов, в котором красные сыграют с «Вильярреалом». Красные по сумме двух четвертьфинальных матчей оказались сильнее «Бенфики» (3:1, 3:3).



«В тот день, когда мы выйдем в полуфинал Лиги чемпионов, а я буду недоволен, придите, пожалуйста, и ударьте меня.



Мы сделали семь изменений. Задняя линия ни разу не играла в таком составе, всё могли решить детали. Нужно было оставаться максимально сосредоточенными.



Всё получилось не совсем так, как мы ожидали, но это неважно. Даже если мы сыграли свой лучший матч в сезоне, выход в финал не стал бы ближе. Главное, что мы вышли в полуфинал, я счастлив.



Было бы странно, если бы я мог прямо сейчас сделать анализ игры «Вильярреала». Я видел их результаты, они играют прекрасно. После побед над «Ювентусом» и «Баварией» они заслуживают выйти в полуфинал.



Унаи Эмери – король кубков, то, что он делает, поражает. Но дайте мне немного времени подготовиться», — цитирует Клоппа BBC.