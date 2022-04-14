Клопп: Эмери — король кубков, это невероятно, что он делает

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос об испанском «Вильярреале», с которым команде предстоит сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.
Если бы я мог сделать анализ «Вильярреала» прямо сейчас, это было бы очень странно. Я видел их результаты, игра была очень впечатляющей. Они вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Унаи Эмери — король кубков, это невероятно, что он делает. Но дайте мне немного времени, чтобы подготовиться должным образом», — приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл «Бенфику». «Вильярреал», в свою очередь, по сумме двух матчей обыграл «Баварию». Первые полуфинальные матчи пройдут 26 или 27 апреля. Ответные игры запланированы на 3 или 4 мая.
Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).
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