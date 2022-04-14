Симеоне ответил на обвинения в ироничных аплодисментах в адрес игроков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал обвинения в том, что он иронично аплодировал игрокам «Манчестер Сити» за затяжку времени во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов.
«Я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям? Затяжка времени со стороны «Манчестер Сити»? Нечего сказать, всегда есть судья, который соблюдает правила. Поздравьте соперника, который провел отличную игру и показал футбол, к которому мы всегда привыкли», — приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 0:0. В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где сыграют с «Реалом».
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