Салах рассказал, чем итальянские болельщики отличаются от английских
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался об итальянских и английских болельщиках.
«Когда я играл за «Рому», болельщики всегда аплодировали Тотти и дома, и на выезде. Так было с ним, а также с де Росси, Буффоном и Дель Пьеро. Я не думаю, что такое происходит в Англии. Болельщики всегда настроены против соперника. В Италии, куда бы Буффон ни пошёл, он пользуется уважением, которого заслуживает», — цитирует Салаха Corriere dello Sport со ссылкой на Sky Sports.
Салах выступал за «Рому» с лета 2015 по лето 2017 года. В текущем сезоне форвард сыграл за «Ливерпуль» в 40 матчах во всех турнирах, забив 28 голов, а также отдав 11 голевых передач.
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