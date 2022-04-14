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«Ливерпуль» под руководством Клоппа вышел в полуфинал в трёх из пяти сезонов

«Ливерпуль» под руководством Клоппа вышел в полуфинал в трёх из пяти сезонов
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Сегодня, 13 апреля, проходил ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика», команды сыграли вничью — 3:3. В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1. Подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

Таким образом, мерсисайдцы сыграют на данной стадии турнира третий раз за пять сезонов под руководством немецкого специалиста. До полуфинала турнира «скаузеры» не дошли в сезонах-2019/20 и 2020-21, уступив «Атлетико» (в 1/8 финала) и «Реалу» (в 1/4 финала) соответственно.

В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл свой шестой титул Лиги чемпионов в истории. В финале мерсисайдцы победили другой английский клуб «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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