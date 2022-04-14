Сын Роналду забил за юношескую команду «МЮ» и отпраздновал гол в стиле отца. Видео
Поделиться
Сын звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в игре за юношескую команду «красных дьяволов» и отпраздновал это результативное действие в стиле отца.
Криштиану Роналду-младший вместе с «Манчестер Юнайтед» U12 принял участие в международном юношеском турнире, в котором ежегодно встречаются лучшие футбольные академии планеты. В одном из матчей группового этапа юношеская команда «МЮ» разгромила соперника со счётом 5:0, а Роналду-младший отметился голом, замкнув передачу со штрафного. Далее последовало знаменитое празднование в стиле отца.
Сын Роналду забил за «МЮ» и отпраздновал гол в стиле отца:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 14 апреля 2022
-
13:36
-
13:33
-
13:21
-
13:11
-
12:45
-
12:42
-
12:17
-
12:06
-
11:56
-
11:51
-
11:44
-
11:39
-
11:24
-
11:19
-
11:11
-
10:59
-
10:53
-
10:14
-
10:13
-
09:57
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:58
-
08:51
-
08:49
-
08:30
-
07:57
-
07:46
-
07:31
-
07:24
-
06:22
Партнерский контент