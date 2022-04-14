Сын Роналду забил за юношескую команду «МЮ» и отпраздновал гол в стиле отца. Видео

Сын звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в игре за юношескую команду «красных дьяволов» и отпраздновал это результативное действие в стиле отца.

Криштиану Роналду-младший вместе с «Манчестер Юнайтед» U12 принял участие в международном юношеском турнире, в котором ежегодно встречаются лучшие футбольные академии планеты. В одном из матчей группового этапа юношеская команда «МЮ» разгромила соперника со счётом 5:0, а Роналду-младший отметился голом, замкнув передачу со штрафного. Далее последовало знаменитое празднование в стиле отца.

Сын Роналду забил за «МЮ» и отпраздновал гол в стиле отца:

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