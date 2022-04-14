Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лион» — «Вест Хэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван дер Варт — Тухелю: Анчелотти смеялся? А что, он должен был после победы разрыдаться?

Ван дер Варт — Тухелю: Анчелотти смеялся? А что, он должен был после победы разрыдаться?
Комментарии

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт ответил главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю, который заявил, что наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти после финального свистка смеялся с судьёй.

«Когда побеждаешь, нужно проявлять уважение к сопернику — но ещё лучше проявлять его после поражений. Анчелотти не сделал ничего плохого, но тут же налетел этот «дракон» – это я так мягко называю Томаса. Все мы порой проигрываем, но нужно уметь сохранить при этом лицо. «Челси» провёл отличный матч, у него прекрасный тренер, а потом он зачем-то дал это интервью. Это меня поражает. А что Анчелотти должен сделать после победы, разрыдаться? Говорят, Тухель – славный тренер, но не в этом случае», – цитирует ван дер Варта Voetbalprimeur со ссылкой на эфир Ziggo Sport.

Новость по теме
Тухель: крайне разочарован, что арбитр не стал смотреть повтор эпизода с голом Алонсо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022