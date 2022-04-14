Ван дер Варт — Тухелю: Анчелотти смеялся? А что, он должен был после победы разрыдаться?

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт ответил главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю, который заявил, что наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти после финального свистка смеялся с судьёй.



«Когда побеждаешь, нужно проявлять уважение к сопернику — но ещё лучше проявлять его после поражений. Анчелотти не сделал ничего плохого, но тут же налетел этот «дракон» – это я так мягко называю Томаса. Все мы порой проигрываем, но нужно уметь сохранить при этом лицо. «Челси» провёл отличный матч, у него прекрасный тренер, а потом он зачем-то дал это интервью. Это меня поражает. А что Анчелотти должен сделать после победы, разрыдаться? Говорят, Тухель – славный тренер, но не в этом случае», – цитирует ван дер Варта Voetbalprimeur со ссылкой на эфир Ziggo Sport.

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