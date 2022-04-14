Ван дер Варт — Тухелю: Анчелотти смеялся? А что, он должен был после победы разрыдаться?

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт ответил главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю, который заявил, что наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти после финального свистка смеялся с судьёй.
«Когда побеждаешь, нужно проявлять уважение к сопернику — но ещё лучше проявлять его после поражений. Анчелотти не сделал ничего плохого, но тут же налетел этот «дракон» – это я так мягко называю Томаса. Все мы порой проигрываем, но нужно уметь сохранить при этом лицо. «Челси» провёл отличный матч, у него прекрасный тренер, а потом он зачем-то дал это интервью. Это меня поражает. А что Анчелотти должен сделать после победы, разрыдаться? Говорят, Тухель – славный тренер, но не в этом случае», – цитирует ван дер Варта Voetbalprimeur со ссылкой на эфир Ziggo Sport.
- 14 апреля 2022
-
16:37
-
16:27
-
16:23
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:29
-
15:27
-
15:22
-
15:16
-
14:59
-
14:58
-
14:34
-
14:25
-
14:24
-
14:00
-
13:36
-
13:33
-
13:21
-
13:11
-
12:45
-
12:42
-
12:17
-
12:06
-
11:56
-
11:51
-
11:44
-
11:39
-
11:24
-
11:19
-
11:11
-
10:59
-
10:53
-
10:14
-
10:13