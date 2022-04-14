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Директор «Наполи»: Хвича Кварацхелия — один из первых трансферных приоритетов для нас

Директор «Наполи»: Хвича Кварацхелия — один из первых трансферных приоритетов для нас
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли высказался о возможном трансфере экс-полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, который сейчас выступает за «Динамо» Батуми.

«Хвича Кварацхелия — это парень, за которым мы следим уже длительное время. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы привести его в «Наполи». У нас ещё есть время, нужно дождаться, когда трансферный рынок откроется. Кварацхелия — один из первых приоритетов в нашем трансферном списке. У Хвичи есть все параметры, чтобы играть за «Наполи»: и техника, и мышление, и невысокие финансовые требования. Он интересный игрок, мы постараемся привезти его в Неаполь», — приводит слова Джинтоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Хвича Кварацхелия с 31 марта 2022 года выступает за грузинский футбольный клуб «Динамо» Батуми после расторжения контракта с казанским «Рубином». В этом сезоне игрок провёл два матча в чемпионате Грузии, не отметившись результативными действиями.

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Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб готов заплатить за футболиста € 8 млн и предложить ему контракт сроком на 5 лет. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Хвичи Кварацхелии в € 16 млн.

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