Бышовец — о Хвиче в «Наполи»: ему будет сложно адаптироваться — видим это по Миранчуку

Известный российский футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
«Думаю, в российском футболе есть способные и талантливые ребята. Но сейчас, при отъездах иностранных игроков, у наших молодых футболистов будет возможность иметь игровую практику и раскрыть игровые и личностные качества.
Что касается возможного перехода Кварацхелии в «Наполи», Хвиче будет очень сложно играть в Италии: и адаптироваться, и физически при той жёсткости, которая там есть. Адаптироваться ему будет очень сложно. Мы это видим по Миранчуку», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Кварацхелия с 31 марта 2022 года выступает за батумское «Динамо» после приостановки контракта с казанским «Рубином».
- 13 апреля 2022
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