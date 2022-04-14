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«Ювентус» продлил контракт с вратарём до июня 2025 года

«Ювентус» продлил контракт с вратарём до июня 2025 года
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Вратарь туринского «Ювентуса» Маттиа Перин продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «старой синьоры».

Новое соглашение голкипера с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Действовавший контракт 29-летнего вратаря с «Ювентусом» истекал в июне 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Напомним, Перин перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 8 матчах за туринский клуб во всех турнирах, а в 3 играх оставил ворота команды в неприкосновенности. С 2012 по 2018 год Перин вызывался в национальную команду Италии.

«Ювентус» в 32 матчах набрал 62 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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