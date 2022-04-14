Хайкин выйдет в стартовом составе «Будё-Глимт» на матч 1/4 финала с «Ромой»

Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ромой» и «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме и начнётся в 22:00 по мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Рома»: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Генрих Мхитарян, Бриан Кристанте, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Никола Залевский, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.
«Будё-Глимт»: Никита Хайкин, Брис Вембангомо, Кристофер Хёйбротен, Матиас Мо, Альфонс Сампстед, Ульрик Салтнес, Кристоффер Хаген, Уго Ветлесен, Ола Сольбаккен, Джилберт Кумсан, Рунар Эспейор.
В первой игре счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.
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