Хайкин выйдет в стартовом составе «Будё-Глимт» на матч 1/4 финала с «Ромой»

Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ромой» и «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме и начнётся в 22:00 по мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Рома»: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Рожер Ибаньес, Генрих Мхитарян, Бриан Кристанте, Рик Карсдорп, Лоренцо Пеллегрини, Никола Залевский, Николо Дзаньоло, Тэмми Абрахам.

«Будё-Глимт»: Никита Хайкин, Брис Вембангомо, Кристофер Хёйбротен, Матиас Мо, Альфонс Сампстед, Ульрик Салтнес, Кристоффер Хаген, Уго Ветлесен, Ола Сольбаккен, Джилберт Кумсан, Рунар Эспейор.

В первой игре счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.