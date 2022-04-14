В нынешнем розыгрыше еврокубков остался только один россиянин

Единственным футболистом из России, принимающим участие в нынешнем розыгрыше еврокубков, является голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин.

Сегодня, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ромой» и «Будё-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме и начнётся в 22:00 по мск. Россиянин вошёл в заявку на ответный матч с «Ромой» в рамках 1/4 финала Лиги конференций.

В первой игре счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.

Ранее из розыгрыша Лиги Европы выбыла «Аталанта» по итогам двухматчевого противостояния с «РБ Лейпциг» (1:3). В составе бергамасков выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.