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Гасперини — о проигрыше «РБ Лейпциг»: нам всё время чего-то не хватало у чужих ворот

Гасперини — о проигрыше «РБ Лейпциг»: нам всё время чего-то не хватало у чужих ворот
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет своей команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

«Матчи на таком уровне всегда непросты. Сегодня мы сыграли не так хорошо, как в первом матче. «Лейпциг» удачно начал игру, а нам всё время чего-то не хватало у чужих ворот», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 2:0.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

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