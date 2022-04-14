Гасперини — о проигрыше «РБ Лейпциг»: нам всё время чего-то не хватало у чужих ворот

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет своей команды из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

«Матчи на таком уровне всегда непросты. Сегодня мы сыграли не так хорошо, как в первом матче. «Лейпциг» удачно начал игру, а нам всё время чего-то не хватало у чужих ворот», — приводит слова Гасперини пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 2:0.



Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».