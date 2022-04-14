«Марсель» обыграл ПАОК и вышел в полуфинал Лиги конференций

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция) состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между ПАОКом и «Марселем». Со счётом 1:0 победили гости.



На 34-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Димитри Пайет, забивший единственный гол с передачи Маттео Гендузи.

Таким образом «Марсель» прошёл в полуфинал Лиги конференций по итогам двух игр с общим счётом 3:1.

7 апреля на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Марсель» принимал ПАОК. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.



В предыдущем раунде Лиги конференций «Марсель» оказался сильнее «Базеля» с общим счётом 4:2 по итогам двух встреч. ПАОК в раунде 1/8 финала Лиги конференций прошёл бельгийский «Гент» с общим счётом 3:1 по итогам двухматчевого противостояния.