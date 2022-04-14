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«Марсель» обыграл ПАОК и вышел в полуфинал Лиги конференций

«Марсель» обыграл ПАОК и вышел в полуфинал Лиги конференций
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция) состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между ПАОКом и «Марселем». Со счётом 1:0 победили гости.

На 34-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Димитри Пайет, забивший единственный гол с передачи Маттео Гендузи.

Таким образом «Марсель» прошёл в полуфинал Лиги конференций по итогам двух игр с общим счётом 3:1.

7 апреля на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Марсель» принимал ПАОК. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В предыдущем раунде Лиги конференций «Марсель» оказался сильнее «Базеля» с общим счётом 4:2 по итогам двух встреч. ПАОК в раунде 1/8 финала Лиги конференций прошёл бельгийский «Гент» с общим счётом 3:1 по итогам двухматчевого противостояния.

Лига конференций. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
0 : 1
Марсель
Марсель, Франция
0:1 Пайет – 34'
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