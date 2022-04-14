«Марсель» обыграл ПАОК и вышел в полуфинал Лиги конференций

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция) состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между ПАОКом и «Марселем». Со счётом 1:0 победили гости.
На 34-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Димитри Пайет, забивший единственный гол с передачи Маттео Гендузи.
Таким образом «Марсель» прошёл в полуфинал Лиги конференций по итогам двух игр с общим счётом 3:1.
7 апреля на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций «Марсель» принимал ПАОК. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
В предыдущем раунде Лиги конференций «Марсель» оказался сильнее «Базеля» с общим счётом 4:2 по итогам двух встреч. ПАОК в раунде 1/8 финала Лиги конференций прошёл бельгийский «Гент» с общим счётом 3:1 по итогам двухматчевого противостояния.
- 15 апреля 2022
-
00:15
-
00:14
-
00:04
- 14 апреля 2022
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:46
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:09
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:36
-
22:36
-
22:24
-
22:12
-
22:06
-
21:58
-
21:57
-
21:55
-
21:49
-
21:42
-
21:41
-
21:39