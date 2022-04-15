Вратарь «Айнтрахта» прокомментировал победу над «Барселоной» в 1/4 финала ЛЕ

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп прокомментировал победу над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Да уж, у меня нет слов. Никто, если быть честным, такого не ожидал. Все ждали, что придется отбиваться, что каталонцы будут беспрестанно владеть мячом. Нам необходимо было пользоваться теми шансами, которые возникали, и сегодня мы были в этом очень эффективны. Когда пропускаешь в Барселоне, ведя до этого со счётом 2:0, сразу же становится тяжелее. Вот почему мы так стремились забить третий мяч», — цитирует Траппа пресс-служба УЕФА.
14 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Айнтрахт». Гости одержали победу – 3:2. Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая сыграет с «Вест Хэм Юнайтед».
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