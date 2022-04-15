Педри может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной в игре с «Айнтрахтом»

19-летний талантливый испанский полузащитник «Барселоны» Педри, вероятнее всего, выбыл до конца сезона из-за мышечного повреждения, полученного в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3).
Как сообщает BarçaTimes в «Твиттере», ссылаясь на информацию местного журналиста Хави Кампоса, у Педри разрыв мышцы, вследствие чего он пропустит остаток сезона. О том, что первичное обследование не вызывает оптимизма, подтверждает и Mundo Deportivo.
«Ситуация с Педри беспокоит меня, но давайте посмотрим, что будет дальше. В любом случае это очень плохие новости для нас», — приводит Goal слова Хави после матча.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Напомним, в нынешнем сезоне Педри пропустил более 110 дней (22 матча) из-за травмы подколенного сухожилия. Всего в текущем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.
- 15 апреля 2022
-
01:48
-
01:40
-
01:34
-
01:21
-
01:17
-
01:03
-
00:55
-
00:50
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:30
-
00:15
-
00:14
-
00:04
- 14 апреля 2022
-
23:58
-
23:58
-
23:58
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:46
-
23:37
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:09
-
22:56
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:38