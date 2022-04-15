Педри может пропустить остаток сезона из-за травмы, полученной в игре с «Айнтрахтом»

19-летний талантливый испанский полузащитник «Барселоны» Педри, вероятнее всего, выбыл до конца сезона из-за мышечного повреждения, полученного в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3).

Как сообщает BarçaTimes в «Твиттере», ссылаясь на информацию местного журналиста Хави Кампоса, у Педри разрыв мышцы, вследствие чего он пропустит остаток сезона. О том, что первичное обследование не вызывает оптимизма, подтверждает и Mundo Deportivo.

«Ситуация с Педри беспокоит меня, но давайте посмотрим, что будет дальше. В любом случае это очень плохие новости для нас», — приводит Goal слова Хави после матча.

Гол Педри в ворота «Леванте».

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Напомним, в нынешнем сезоне Педри пропустил более 110 дней (22 матча) из-за травмы подколенного сухожилия. Всего в текущем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.