Форвард «Ромы» Абрахам повторил достижение Тотти и Джеко по результативности

24-летний английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам сумел отличиться в ответной домашней игре 1/4 финала Лиги конференций с норвежским «Будё-Глимт», благодаря чему отметился статистическим достижением.
Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», с начала текущего сезона Абрахам забил уже 24 мяча за «Рому» с учётом всех соревнований. В XXI веке за «Рому» аналогичную результативность демонстрировали лишь два игрока – Франческо Тотти и Эдин Джеко, причём каждый из них делал это дважды.
Напомним, Абрахам стал игроком «Ромы» летом 2021 года, перейдя из лондонского «Челси» за € 40 млн. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
В полуфинале Лиги конференций соперником «Ромы» станет английский «Лестер». В другой паре за выход в финал поспорят французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд».
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