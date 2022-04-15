Изидор: «Локо» – одна из трёх команд России, которые знают во Франции. Ещё «Зенит» и ЦСКА

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор, пополнивший состав железнодорожников зимой, рассказал о наиболее популярных российских клубах на родине.

«Спустя время могу сказать, что «Локомотив» – действительно большой клуб. И, кстати, одна из трёх российских команд, которые знают во Франции. Ещё две? «Зенит» и ЦСКА. Получилось так, что уже через несколько дней после тех переговоров с Томасом Цорном я поехал на сбор «Локо». Хотя помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», — сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Напомним, за «Локомотив» Изидор уже успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В январе он пополнил состав московского клуба, перейдя из «Монако».

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