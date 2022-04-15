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«Вест Хэм» вышел в полуфинал еврокубков впервые с 20 века

«Вест Хэм» вышел в полуфинал еврокубков впервые с 20 века
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Групама» в Лионе (Франция) проходил ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Вест Хэмом». Гости одержали победу со счётом 3:0. Первый матч завершился вничью 1:1.Таким образом, «Вест Хэм» вышел в 1/2 финала Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния (4:1).

Лондонский клуб будет принимать участие в полуфинале еврокубков впервые за 46 лет. В 1976 году «Вест Хэм» дошёл до финала Кубка кубков, где проиграл немецкому «Андерлехту» (2:4).

В предыдущем раунде подопечные Дэвида Мойеса выбили из розыгрыша Лиги Европы «Севилью» с общим счётом 2:1 по итогам двухматчевого противостояния.

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