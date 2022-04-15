Моуриньо: теперь нам нести флаг Италии в Европе

Главный тренер футбольного клуба «Рома» Жозе Моуриньо прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги конференций.
«Теперь нам нести флаг Италии в Европе. Мы — единственный итальянский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках. Мы сильнее них. Неприемлемо выигрывать у них лишь с четвёртой попытки. Но главное, что счёт 1:2 превратился в итоге в 5:2. Мы здорово играли с самого начала. Уже после первых забитых голов поняли, что дело сделано», — приводит слова Моуриньо пресс-служба УЕФА.
Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».
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