Капитан «Ромы» Пеллегрини: я не сомневался в успехе команды
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после победы над «Будё-Глимтом» — 4:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций отметил свою уверенность в положительном исходе противостояния.
«Мы во многом ещё можем прибавить, но нельзя сказать, что мы не способны сыграть лучше, когда это необходимо. Я очень рад и доволен тем, что мы прошли в полуфинал турнира. Не сомневался в успехе нашей команды. Понимал, что будет непросто, но был уверен, что у нас все получится», — приводит слова Пеллегрини пресс-служба УЕФА.
Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр (5:2) в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».
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