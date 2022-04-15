Капитан «Ромы» Пеллегрини: я не сомневался в успехе команды

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после победы над «Будё-Глимтом» — 4:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций отметил свою уверенность в положительном исходе противостояния.



«Мы во многом ещё можем прибавить, но нельзя сказать, что мы не способны сыграть лучше, когда это необходимо. Я очень рад и доволен тем, что мы прошли в полуфинал турнира. Не сомневался в успехе нашей команды. Понимал, что будет непросто, но был уверен, что у нас все получится», — приводит слова Пеллегрини пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом матче победу одержал норвежский клуб со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух игр (5:2) в полуфинал турнира вышла итальянская команда, которая сыграет с английским «Лестером».