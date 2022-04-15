Силкин: у «Динамо» нет лёгкости первой части сезона. С «Ахматом» будет непросто

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Он состоится сегодня, 15 апреля, в 19:30 мск.
«Любая команда способна отобрать очки у любой. Всё зависит от уровня мотивации и подготовленности. Той лёгкости, с которой «Динамо» играло в первой части сезона, сейчас — нет. Мы видим, с каким трудом им даются победы: в последней игре в конце забили, перед этим забили с пенальти. С «Ахматом» им будет непросто.
Хорошо, что не приняли решение по расширению, а то чемпионат уже кончился бы две недели назад. А так, все команды из низа дают бой. Взять очки — очень сложно, и для футбола это очень важно, чтобы не было проходных игр», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 15 апреля 2022
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