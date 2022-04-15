Изидор: Демба Ба настойчиво предлагал перейти в «Локо». Головин тоже сказал ехать

21-летний французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, как принял решение перейти в российский клуб.
«Я узнал об интересе ко мне в декабре 2021 года. Всё произошло через моих агентов. Они мне обозначили интерес со стороны «Локомотива». Рассказали про проект, про развитие молодых игроков. Я после такого задумался. У меня была встреча с Демба Ба… Он не работал в «Локомотиве», но входил в команду Рангника. Демба Ба настойчиво рекомендовал принять приглашение. Ещё я советовался с Головиным. Он тоже однозначно сказал, чтобы я ехал в Москву. Затем у меня в Монако состоялась встреча с Томасом Цорном. Общение между нами убедило, что нужно соглашаться.
Цорн обещал, что буду много играть. Это сыграло решающую роль. Я ведь молодой игрок, для меня крайне важно выходить на поле. Второе, о чём говорили – Москва. Невероятный город!», — сказал Вильсон Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 15 апреля 2022
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